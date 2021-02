di Costanza Miriano

Sono la fortunata proprietaria di una copia per ciascuno dei Dizionari del Timone pubblicati finora: li consulto spesso perché sono una miniera di notizie affidabili e documentate, oltre che la prova scritta – nero su bianco – della mia solida, imponente impreparazione a tappeto, una ignoranza senza lacune, à la Flaiano. Tutti sono preziosi, quello di apologetica, dei cattolici illustri, dei luoghi comuni, del pensiero pericoloso e gli altri, ma quest’ultimo appena uscito è appassionante come un romanzo e serio come un trattato, e informato in modo mostruoso (dove avete trovato tutta questa roba? Di certo non su Wikipedia: ma che biblioteche avete a casa?).

Si tratta del Dizionario elementare dei grandi convertiti. Quello che mi ha conquistata (è circa un mese che leggo almeno una voce al giorno) è che ogni storia è una storia d’amore tra Dio e un uomo o una donna che lo incontrano a un certo punto della loro vita, e non lo lasciano più. È incredibile vedere quello che si inventa Dio con ogni persona, inseguendo ciascuno nel punto esatto in cui può essere incontrato, e non mollandolo più.

Alcuni dei protagonisti sono diventati dei giganti, tipo Paolo o Agostino o Francesco, altri non li avevo mai sentiti nominare eppure hanno delle storie incredibili, tipo Stalina Alliluyeva, Svetlana Iosifovna (la figlia di Stalin, quattro divorzi e una vita piena di colpi di scena), altri come Chesterton e Carducci e Claudel finisci di leggere e ti viene voglia di correre in libreria, di altri tipo Marshall Mc Luhan o Gary Cooper o Curzio Malaparte neppure sapevo fossero cattolici, altre sono vecchie “amicizie”, come Leonardo Mondadori (nella voce dedicata a lui c’è anche il mio caro amico Pippo Corigliano) o la meravigliosa Madeleine Delbrel.

Scopri di una first lady americana, Julia Gardiner Tyler, della scrittrice norvegese Sigrid Unset, di una pianista jazz stimata da Armstrong e Duke Ellington, Mary Lou Williams, della eremita ex prostituta, Maria Egiziaca, e poi le affascinanti storie di Thomas Merton e Jacques Maritain, e poi basta perché non ho tempo, sono in ritardo e invece mentre scrivo continuo a fermarmi su tutte le veloci biografie, avida di scoprire come la grazia insegue ogni anima che si lascia trovare.

Vi prego, se potete comprate questo dizionario: un libro che ne contiene altri 178, tante sono le voci, se ho contato bene (niente male per 25 euro di spesa), e che soprattutto è un meraviglioso catalogo di storie d’amore.