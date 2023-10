Sacerdoti secondo il cuore di Cristo

di Costanza Miriano

Diversi sacerdoti che hanno incrociato in qualche modo il monastero wi-fi, hanno manifestato il desiderio di incontrarsi fra di loro, di condividere momenti di preghiera e di amicizia, di meditare insieme. Alcuni sono coloro che si sono resi disponibili per accompagnare in qualche modo le realtà locali di preghiera che stanno nascendo in molte città italiane. Altri, semplicemente, cercano un momento di riposo dalle (tantissime) fatiche che la vita sacerdotale richiede. Siccome, come si sa, abbiamo dei problemi con la parola no, con Monica e le altre abbiamo ovviamente detto sì a questa richiesta che ci è arrivata, e abbiamo a nostra volta chiesto aiuto ai Legionari di Cristo, che hanno nel loro carisma proprio l’organizzazione di esercizi spirituali per sacerdoti (a differenza nostra, che ovviamente non abbiamo idea di come si faccia).

Monastero wifi a parte, abbiamo scoperto che tutti i sacerdoti sarebbero tenuti a fare una settimana di riposo e di ricarica ogni anno. Proponiamo dunque questo esperimento, che si terrà dal 15 al 19 gennaio a Roma. Il posto lo abbiamo individuato, sarà in centro, ma per annunciarlo stiamo aspettando di avere alcune informazioni, che nel giro di pochi giorni diffonderemo.

Per le catechesi hanno già detto sì don Antonio Grappone, don Francesco Buono, don Vincent Nagle, padre Maurizio Botta, don Luca Civardi, don Pierangelo Pedretti, don Massimo Vacchetti, padre Marco Pavan. Il sì di don Fabio Rosini è vincolato alle sue condizioni di salute e agli impegni che ha dovuto cancellare in questi mesi, e che rischiano di occupare tutto gennaio, ma noi speriamo contra spem; altri sacerdoti aspettano il placet dei superiori.

Noi organizzatrici pensavamo di essere presenti una sola sera con qualche leccornia (si parla di polpette di melanzane, ma la voce di corridoio non è confermata) e tutto il nostro affetto e riconoscenza.

Per quanto riguarda i temi, il nostro desiderio è di capire cosa aiuta i sacerdoti a vivere meglio la loro missione, quindi le catechesi saranno su questo: sul mettere a tema la vita spirituale, sulla cura del tempo di preghiera, sul come predicare ai cuori di oggi, sull’amicizia e la vita comunitaria come aiuto a guardare a Cristo, sull’amore alla Chiesa anche quando è difficile, sulla necessità e i benefici della direzione spirituale… Noi laiche daremo il nostro piccolo contributo raccontando, per la nostra esperienza, cosa si aspetta il popolo che cerca seriamente Dio dai sacerdoti.

Stiamo definendo anche i costi (delle camere e dei pasti), ma desideriamo sostenere in ogni modo possibile la partecipazione di tutti coloro che lo desidereranno, per cui non dovrà esserci nessuno che sia impedito o frenato nella partecipazione da preoccupazioni economiche: troveremo il modo di sostenere tutti!

A breve dunque pubblicheremo i contatti per le iscrizioni, intanto: save the date!!!!

