Informazioni pratiche per il Monastero Wi-Fi del 14 ottobre

Il grande giorno del capitolo generale si avvicina, e vogliamo ricordare alcune veloci informazioni pratiche:

una volta iscritti, si è iscritti. NON ARRIVA NESSUNA MAIL al vostro indirizzo. Dovete venire qui, https://www.monasterowi-fi.it/5-capitolo-generale-monastero-wifi/

scaricare il materiale, stamparlo e compilarlo. Il foglietto con su scritto il vostro nome e il simbolo del monastero wifi vi permetterà di non fare la fila con le decine di migliaia di turisti, ma di entrare dal varco oranti, il passaggio che tutti i giorni dell’anno è riservato a chi va in Basilica per pregare. Vi consigliamo di plastificarlo, cioè di metterlo in un portabadge al collo, in modo da poter anche uscire e rientrare passando sempre dallo stesso varco oranti.

Sempre per velocizzare i controlli, in caso di bagagli cercate di compattarli tutti in un’unica borsa o zaino, e anche se siete un gruppo trovate il modo di riunire i vostri zainetti in una sacca, in modo da passare tutto in una volta sotto il metal detector.

Come molti sanno, purtroppo don Fabio Rosini è stato operato lunedì, sta bene ma non ce la fa a essere presente e verrà sostituito da don Antonio Grappone.

Infine, per chi rimane a Roma anche la mattina dopo, a sant’Onofrio, la chiesa vicino al Bambino Gesù, don Massimo Vacchetti (anche lui infortunato e impossibilitato a guidare l’adorazione, nonché impegnato in un matrimonio a Bologna al mattino) celebrerà la messa alle 10 per tutti i monaci e le monache wifi.

Per qualsiasi altro chiarimento, scriveteci. Ci vediamo sabato!

