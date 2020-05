Spirito Santo, questo sconosciuto. L’ultimo dei cinque passi in diretta streaming

Grazie ad Orat orium, speriamo di offrirvi un video di altissima qualità in modo da sentirci un po’ più vicini. Se vi fa piacere, inoltrate il link ai vostri amici per invitarli alla diretta dei 5 Passi o condividete l’evento direttamente da YouTube tra i vostri contatti, grazie!

Oratorium ( https://www.associazioneoratorium.org/) è una piccola Associazione nata, tra le altre cose, per aiutare i padri della Congregazione di Roma a sostenere le molteplici attività di questo plurisecolare apostolato oratoriano che supera i confini della sola città di Roma.

In questi tempi così duri i nostri risparmi servono per le nostre tante spese e per le necessità primarie di tanti cari e amici che ci circondano. Ecco perché la firma ad Oratorium del 5per1000 (che ricordiamo non è una tassa aggiuntiva e che comunque anche se non esprimerete una vostra preferenza sarà destinata ) è il modo più immediato ed efficace con cui potrete aiutarci a continuare a donarvi quello che vi doniamo. Il sogno di Oratorium per aiutare al meglio le opere della Congregazione di Roma e le sue attività culturali è da qualche anno quello di raggiungere le 1000 firme , ma vogliamo raggiungere questo obbiettivo con uno stile molto personale . Se avete già un’altra associazione del cuore a cui date la vostra firma vi invitiamo con forza a continuare a sostenerla , ma se non avete mai scelto nessuno e sentite gratitudine per l’Oratorio di San Filippo Neri scegliete Oratorium! Basta inoltrare questo messaggio al commercialista, o alla persona che si occupa della vostra dichiarazione dei redditi per destinare a Oratorium il vostro 5per1000.

Potrete scaricare e ascoltare in podcast tutti i Cinque Passi 2019-2020, semplicemente cliccando sul seguente link:

Vi auguriamo un buon ascolto!