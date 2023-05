5º Capitolo Generale del Monastero Wi-Fi, 14 ottobre 2023

Se la gente sapesse, ma dico sapere veramente, che cosa succede davvero alla messa, ci sarebbe la ressa fuori dalle chiese. Non ricordo se lo dicesse padre Pio o santa Teresina, in ogni caso lo dico anche io. E lo penso spesso quando arrivo trafelata, sempre in ritardo (tranne la domenica, ma solo perché vado con mio marito, il quale mi fa arrivare puntuale a suon di esortazioni non tutte ripetibili qui), alla messa quotidiana. Insomma, tra la gente che non sa, ci sono anche io. Se ci credessi davvero non me ne perderei un secondo, come mi disse una volta padre Emidio (“quando devi andare dal notaio per comprare la casa arrivi puntuale? Pensi che quello che succede alla messa sia da meno?”).

A mia parziale discolpa vorrei dire che l’avvenimento che si verifica nella messa è una cosa così grande che il nostro piccolo cuore, la nostra piccola mente non lo possono contenere. E così spesso ci accontentiamo di afferrare un pezzettino solo della grandezza che abbiamo a disposizione.

È per questo che aspetto con più ansia degli altri il prossimo capitolo generale del Monastero wi-fi, di cui dichiariamo ufficialmente aperte le iscrizioni. Perché sarà sull’eucaristia.

Il 14 ottobre siamo tutti invitati nella Basilica di San Pietro! Venite e portate amici. Sarà una pioggia di grazia, e se ci aiutate a diffonderla sarà un fiume di bene che si diffonderà da noi al mondo. La messa è la preghiera più importante, l’esorcismo più potente, il miracolo più sconvolgente, l’atto d’amore più alto, l’incontro più intimo.

Non pubblichiamo ancora il programma nei dettagli perché stiamo aspettando delle risposte, ma avevo fretta di pubblicare oggi questo invito, nella festa di Maria Ausiliatrice che è la nostra manager. In più come sempre dobbiamo incastrare, capire gli orari di apertura e chiusura della Basilica, che è sempre la più importante del mondo, e non vorrei che ci abituassimo a questa cosa enorme fino a darla per scontata. Per la terza volta saremo accolti nel cuore della cristianità, sulla tomba di Pietro, sulla terra bagnata dal sangue dei martiri, sopra le tombe dei Papi, insomma alla fonte della nostra fede.

Gli incontri seguiranno lo schema della messa: come si entra nella celebrazione, dal segno della croce, alla richiesta di perdono dei peccati fino al Gloria; perché si celebra la Liturgia della Parola, poi la preghiera dei fedeli, l’offertorio, la transustanziazione, l’agnello di Dio, la vita eterna a cui ci danno accesso la carne e il sangue di Cristo, e infine l’eucaristia che costruisce la Chiesa, e l’adorazione.

Avremo con noi padre Maurizio Botta, don Fabio Rosini, don Pierangelo Pedretti,

madre Maria Emmanuel Corradini, don Gino Tedoldi, don Laurent Touze, padre Serafino Tognetti, don Francesco Buono, don Paolo Prosperi, don Massimo Vacchetti.

Un super concentrato di sapienza e intelligenza tipo bomba!

Vi consigliamo di prenotare presto treni o aerei e posti per dormire, per contenere i costi, e come sempre per tutte le necessità e informazioni potete scrivere a monasterowifi@gmail.com

Qui invece le iscrizioni