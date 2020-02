Lunedì 2 ai Santi Quattro Coronati

Siccome ho ricevuto gratuitamente, gratuitamente do! Per chi verrà all’incontro dei Santi Quattro coronati lunedì 2 marzo alle 20 (per lo spuntino) e alle 20.30 (lectio, adorazione e compieta) ci saranno messalini e libri per la liturgia delle ore fino a giugno, in regalo, fino a esaurimento scorte.

Quello che conta è che ci sarà Lui, veramente, e anche padre Mario Piatti, ICMS. Vi aspetto!

ps Notare i miei piedoni sullo sfondo della foto.

CM

Indicazione per i Santi Quattro Coronati